Manisa'da Eşi Tarafından Şikayet Edilen Adam Evi Ateşe Verdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3.Sayfa

Manisa'da Eşi Tarafından Şikayet Edilen Adam Evi Ateşe Verdi

Manisa\'da Eşi Tarafından Şikayet Edilen Adam Evi Ateşe Verdi
13.10.2025 22:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde, eşi tarafından karakola şikayet edilen bir adam, sinirlenerek evini ateşe verdi. Yangında evi ateşe veren adam ve 2 komşusu dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı. Olay, Şehzadeler ilçesi Sakarya Mahallesi'nde meydana geldi. M.P. isimli adamın eşi K.P., süren tartışmalar sonucu karakola giderek eşinden şikayetçi oldu. Bu duruma sinirlenen M.P., evi ateşe verdi. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde kavga ettiği eşinin karakola gidip kendisinden şikayetçi olmasına kızan şahıs, evini ateşe verdi. Yangında evi ateşe veren şahıs ile 2 komşusu dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.

Manisa'da sıra dışı bir olay yaşandı. Şehzadeler ilçesi Sakarya Mahallesi Uzunyol Caddesi üzerinde edinilen bilgiye göre, M.P. ile eşi K.P. arasında bir süredir süren tartışmaların bugün akşam saatlerinde şiddetlenmesi sonrası K.P., karakola giderek eşinden şikayetçi oldu.

EŞİ ŞİKAYETÇİ OLUNCA EVİ ATEŞE VERDİ

Eşinin karakola giderek kendisinden şikayetçi olmasına sinirlenen M.P., evi ateşe verdi. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ile polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

2 KİŞİ HASTANELİK OLDU

İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alırken, apartmandaki bazı vatandaşlar ile M.P. dumandan etkilendi. Olay yerine gelen ambulansta ilk müdahaleleri yapılan M.P. ile 2 apartman sakini hastaneye kaldırıldı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

Şehzadeler, İtfaiye, Sakarya, 3-sayfa, Manisa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Manisa'da Eşi Tarafından Şikayet Edilen Adam Evi Ateşe Verdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Halk ekmek fabrikasında fare skandalı Hemen kapatıldı Halk ekmek fabrikasında fare skandalı! Hemen kapatıldı
Trump’tan Mısır yolculuğu öncesinde mesaj Cumhurbaşkanı Erdoğan detayı dikkat çekti Trump'tan Mısır yolculuğu öncesinde mesaj! Cumhurbaşkanı Erdoğan detayı dikkat çekti
Çok büyük sürprizler oldu İşte Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’nde gecenin sonuçları Çok büyük sürprizler oldu! İşte Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde gecenin sonuçları
Nijerya’da kanlı çatışma Çok sayıda ölü var Nijerya'da kanlı çatışma! Çok sayıda ölü var
Teksas’ta uçak kazası: 2 ölü Teksas'ta uçak kazası: 2 ölü
Taraftarlar o ismin de kadro dışı kalmasını istiyor Taraftarlar o ismin de kadro dışı kalmasını istiyor

22:25
Uçak neden pas geçti Sisi’yi arayan Erdoğan, açık açık tehdit etmiş
Uçak neden pas geçti! Sisi'yi arayan Erdoğan, açık açık tehdit etmiş
22:24
’’Artık nefesimiz tükendi’’ diyerek ligden çekileceklerini açıkladılar
''Artık nefesimiz tükendi'' diyerek ligden çekileceklerini açıkladılar
21:45
Icardi’nin geleceği hakkında tüm dengeleri değiştirecek gelişme
Icardi'nin geleceği hakkında tüm dengeleri değiştirecek gelişme
20:07
Donald Trump: Herkesin imkansız dediği şeyi, Orta Doğu’da kalıcı barışı inşa ettik
Donald Trump: Herkesin imkansız dediği şeyi, Orta Doğu'da kalıcı barışı inşa ettik
18:49
Mısır’daki Gazze zirvesinde imzalar atıldı Trump’ın Erdoğan’la ilgili sözleri bomba
Mısır'daki Gazze zirvesinde imzalar atıldı! Trump'ın Erdoğan'la ilgili sözleri bomba
18:23
Ameliyatlı bacağı yüzünden uçağa alınmadı Üniversite öğrencisi gözyaşları içinde anlattı
Ameliyatlı bacağı yüzünden uçağa alınmadı Üniversite öğrencisi gözyaşları içinde anlattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.10.2025 22:48:04. #7.13#
SON DAKİKA: Manisa'da Eşi Tarafından Şikayet Edilen Adam Evi Ateşe Verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.