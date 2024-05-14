Manisa'da FETÖ/PDY soruşturması: 5 kadın gözaltına alındı - Son Dakika
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Manisa'da FETÖ/PDY soruşturması: 5 kadın gözaltına alındı

Manisa\'da FETÖ/PDY soruşturması: 5 kadın gözaltına alındı

Manisa'nın Kula ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 5 kadın gözaltına alındı. Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda Z.N., S.Y., F.Ö., H.K. ve K.B. isimli kadınlar gözaltına alındı. Şüpheliler, işlemlerin tamamlanmasının ardından Manisa İl Emniyet Müdürlüğü'ne teslim edildi.

14.05.2024 18:34
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Manisa'nın Kula ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 5 kadın gözaltına alındı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ve Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında belirlenen adreslere Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda Z.N., S.Y., F.Ö., H.K. ve K.B. isimli kadınlar gözaltına alındı. Şüpheliler, İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde tamamlanan işlemlerin ardından Manisa İl Emniyet Müdürlüğü'ne teslim edildi. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Manisa'da FETÖ/PDY soruşturması: 5 kadın gözaltına alındı - Son Dakika

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