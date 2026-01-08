Ekiplerden sağanak yağışta yoğun mesai

Manisa'da gece saatlerinde başlayan fırtına ve şiddetli sağanak yağışa karşı Manisa Büyükşehir Belediyesi ile MASKİ Genel Müdürlüğü ekipleri seferber oldu. Kent genelinde olumsuzluk yaşanmaması için 400 personel ve 64 araçla yoğun bir çalışma yürütüldü.

Gece saatlerinden itibaren etkisini artıran sağanak yağışın günlük yaşamı aksatmaması amacıyla Büyükşehir ve MASKİ ekipleri sahada aralıksız görev yaptı. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, çalışmaları ilgili daire başkanlıkları aracılığıyla anlık olarak takip ederken, MASKİ Genel Müdür Vekili Ali Kılıç ile Kanalizasyon Daire Başkanı Şahika Orhan da sahada incelemelerde bulundu.

Kritik noktalara hızlı müdahale

Sağanakla birlikte yaprak ve çöpler nedeniyle tıkanan yağmur suyu ızgaraları ekipler tarafından kısa sürede temizlendi. Su birikintilerinin oluştuğu noktalarda motopomplarla tahliye çalışması yapılırken, trafik ve yaya güvenliğinin sağlanması için önlemler alındı. Kanalizasyon hatlarında su akışının kesintisiz devam etmesi için de eş zamanlı müdahaleler gerçekleştirildi.

Ekipler teyakkuzda

Yetkililer, olabilecek yeni yağışlara karşı ekiplerin teyakkuz halinin sürdüğünü belirtti. Vatandaşların yaşanabilecek her türlü sorun, talep ve şikayetlerini ALO 185 MASKİ hattı ile ALO 153 Çözüm Merkezi üzerinden 7 gün 24 saat iletebilecekleri hatırlatıldı. - MANİSA