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Manisa'da Hırsızlık Olayı Çözüldü, Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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Manisa'da Hırsızlık Olayı Çözüldü, Şüpheli Tutuklandı

Manisa'nın Salihli ilçesinde bir ikametten hırsızlık olayını gerçekleştiren şüpheli, jandarma ekiplerinin titiz çalışması sonucu kamera kayıtlarından tespit edildi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Olayın ardından çalınan eşyalar sahibine teslim edildi.

Manisa\'da Hırsızlık Olayı Çözüldü, Şüpheli Tutuklandı
31.12.2023 - 12:52,
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Manisa'nın Salihli ilçesinde bir ikametten hırsızlık olayını gerçekleştiren şüpheli jandarma ekiplerinin titiz çalışması sonucu kamera kayıtlarından çözüldü. Şüpheli çıkarıldığı mahkeme tutuklandı.

Olay, Manisa'nın Salihli ilçesine bağlı Caferbey Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mahallede yaşayan G.D.(30), jandarmaya giderek, evindeki eşyaların çalındığını bildirdi. Olayın aydınlatılması için harekete geçen Salihli İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT, İstihbarat ve Merkez Karakol Komutanlığı ekipleri, Plaka Tanıma Sistemi (PTS) ve kamera kayıtlarını inceleyip, araç plakasını ve şüphelinin H.K.(33) olduğunu tespit etti. Şüpheli şahsın adresinde yapılan aramada çaldıkları malzemeler ele geçirilip sahibine teslim edildi.

Gözaltına alınan şüpheli H.K. ise jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanıp cezaevine gönderildi. - MANİSA

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Manisa'da Hırsızlık Olayı Çözüldü, Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika


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