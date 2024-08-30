Manisa'da hurda yüklü kamyonet beton kamyonuna çarptı: 1 yaralı - Son Dakika
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Manisa'da hurda yüklü kamyonet beton kamyonuna çarptı: 1 yaralı

Manisa\'da hurda yüklü kamyonet beton kamyonuna çarptı: 1 yaralı

Manisa'nın Kula ilçesinde seyir halindeki hurda yüklü kamyonet, beton kamyonuna çarptı. Kazada 1 kişi yaralandı. Yaralı, çevredeki vatandaşların yardımıyla kurtarıldı ve hastaneye kaldırıldı. Kaza sebebiyle trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı. Kazayla ilgili tahkikat devam ediyor.

30.08.2024 16:03
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Manisa'nın Kula ilçesinde seyir halindeki hurda yüklü kamyonetin beton kamyonuna çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 14.30 sıralarında İzmir- Ankara D300 karayolu Gökçeören Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İzmir'den Uşak istikametine seyir halinde olan Erdi Ünal idaresindeki 16 AYD 277 Plakalı hurda yüklü kamyonet, yol ayrımından ara yola dönmek isterken, ara yoldan çıkıp D300 karayoluna bağlanmak isteyen Armağan Özenç idaresindeki 06 EL 342 plakalı beton kamyonuna yandan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle hurdaya dönen kamyonet içerisinden çevredeki vatandaşların yardımıyla çıkarılan yaralı Erdi Ünal, olay yerine gelen ambulansla ilk müdahalesi yapılmasının ardından Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı Ünal'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan kaza sebebiyle İzmir-Ankara D300 karayolunun İzmir istikametinde trafik bir süre ekiplerin kontrolüyle sağlandı.

Kaza ile ilgili başlatılan tahkikat sürüyor. - MANİSA

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Manisa'da hurda yüklü kamyonet beton kamyonuna çarptı: 1 yaralı - Son Dakika
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