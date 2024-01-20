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Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Operasyonunda 10 Şahıs Yakalandı - Son Dakika
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Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Operasyonunda 10 Şahıs Yakalandı

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen huzur güven operasyonlarında araması bulunan 10 şahıs yakalandı. Operasyonda 4 bin 126 şahıs sorgulanırken, 1575 araç denetlendi ve 170 araç sürücüsüne para cezası uygulandı. Ayrıca 155 umuma açık istirahat ve eğlence yerinin kontrol edildiği operasyonda çeşitli suçlardan 11 şahsa adli işlem yapıldı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Operasyonunda 10 Şahıs Yakalandı
20.01.2024 - 15:51,
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Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından il genelinde gerçekleştirilen huzur güven operasyonlarında araması bulunan 10 şahsın yakalandığı açıklandı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğünce, 19 Ocak 20.00-22.00 saatleri arasında halkın yoğun olarak bulunduğu cadde ve sokaklarda, 22.00-00.00 saatleri arasında umuma açık istirahat ve eğlence mekanların da il genelinde eş zamanlı olarak 89 ekip 335 personelin katılımıyla 'Manisa Güven Huzur Uygulaması' gerçekleştirildi.

Yapılan uygulamada 4 bin 126 şahıs sorgulanırken, araması bulunan 10 şahsın yakalandığı açıklandı. 1575 araç denetlenirken, 170 araç sürücüsüne 447 bin 895 TL para cezası uygulandığı ve 10 aracın da trafikten men edildiği bildirildi. Yapılan uygulamada ayrıca 155 umuma açık istirahat ve eğlence yerinin kontrol edildiği, 4 iş yerine kimlik bildiriminde bulunmamaktan 1774 sayılı Kimlik Bildirme Kanunu 15. maddesine göre 41 bin 350 TL para cezası uygulandığı, 2 iş yerinde 29 şahsın kapalı alanda tütün mamulleri kullandığı tespit edilerek 17 bin 893 TL para cezası uygulandığı, 3 iş yerinin sigortasız işçi çalıştırdığı tespit edilerek tutanak tanzim edildiği, 1 iş yerinde ruhsat dışı faaliyet yapıldığı tespit edilerek tutanak tanzim edildiği açıklanırken, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet kuru sıkı tabanca, 7 adet fişek, 1 adet bıçak, 1 adet çalıntı aracın ele geçirildiği ve 11 şahsa adli işlem yapıldığı bildirildi. - MANİSA

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Operasyonunda 10 Şahıs Yakalandı - Son Dakika
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