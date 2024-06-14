Manisa'da Jandarma Teşkilatının 185. yılı törenle kutlandı

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Manisa İl Jandarma Komutanlığı tarafından Jandarma Teşkilatının 185. yılı dolayısıyla tören düzenlendi.

Manisa'da Jandarma Teşkilatının 185. yılı dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı'nda tören düzenlendi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Manisa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Zafer Tombul tarafından Atatürk Anıtı'na çelek sunuldu. Jandarma Teşkilatının kuruluşunun 185. yıl dönümü gururla kutlamanın onur, mutluluk ve heyecanı içerisinde olduklarını söyleyen Tuğgeneral Tombul, başarılarla dolu 185 yıllık köklü bir tarihe sahip Jandarma Genel Komutanlığının kuruluşundan bugüne kadar yüce milletin engin sevgi ve güvenine mazhar olduğunu belirterek " Türkiye Cumhuriyeti'nin bölünmez bütünlüğünün korunması, milletimizin huzur ve güvenliği ile kamu düzeninin sağlanması yönündeki hizmetleriyle ulusumuzun her zaman takdirini kazanmıştır." dedi.

Tören sonrası Tombul ve beraberindeki jandarma personeli Vali Enver Ünlü'yü makamında ziyaret etti.

Törene, Manisa Valisi Enver Ünlü, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Zafer Tombul, Cumhuriyet Başsavcısı Kurtca Eker, İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rana Kibar ve jandarma personeli katıldı. - MANİSA