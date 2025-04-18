Manisa\'da Kaçak Alkol ve Uyuşturucu Ele Geçirildi

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde bir şahsın iş yeri ve deposunda yapılan aramada 5 bin 270 litre etil alkol, 5 adet sentetik ecza hapı, 3 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıs hakkında adli işlemlerin devam ettiği bildirildi.

Manisa İl Jandarma Komutanlığınca halk sağlığının korunması, kaçak/sahte alkollü içki üretimi ve ticaretinden kaynaklanan ölüm olaylarının önlenmesi ile şüphelilerin yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında KOM Şube Müdürlüğü ile Alaşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, H.D. (25/E) isimli şahsın işyeri ve deposunda yapılan aramada 5 bin 270 litre etil alkol, 5 adet sentetik ecza hapı, 3 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 1 adet cep telefonu ele geçirildi. Şüpheli şahıs, adli işlemlerinin tamamlanması için Alaşehir Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. - MANİSA