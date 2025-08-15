Manisa\'da Kaçak Kazı Operasyonu

MANİSA (İHA) – Manisa'nın Yunusemre ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, dedektörle kaçak kazı yaptığı tespit edilen bir şahsın evinde çok sayıda tarihi eser ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, 14 Ağustos tarihinde Yunusemre ilçesinde M.T. (45) isimli şahsın arazide dedektör ile arama yaptığı belirlendi. Jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmada, şüphelinin ikametinde arama gerçekleştirildi. Aramalarda; 1 adet dedektör, 1 adet çapa, 4 adet yüzük, 74 adet tarihi olduğu değerlendirilen metal parça ve 101 adet sikke ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler muhafaza altına alınırken, nöbetçi Cumhuriyet Savcısının talimatı doğrultusunda şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı. Gözaltına M.T, ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. - MANİSA