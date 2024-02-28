Manisa\'da Kaçak Şarap ve Etil Alkol Operasyonu

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Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde jandarma ekipleri tarafından şüpheli 3 şahsın evlerinde yapılan aramalarda, bin 215 litre kaçak şarap ve 180 litre etil alkol ele geçirildi.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Şehzadeler İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 3 şüphelinin ev ve eklentilerinde yapılan aramada, 2 adet ruhsatsız tabanca, 187 adet tabanca fişeği, 3 adet ruhsatsız av tüfeği, 86 adet av tüfeği fişeği, bin 215 litre şarap, 180 litre etil alkol ele geçirildi. Şüpheli şahıslar ile ilgili adli işlem başlatıldı. - MANİSA