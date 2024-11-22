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Manisa'da Kaçak Tütün Operasyonu

Manisa\'da Kaçak Tütün Operasyonu

Turgutlu'da jandarma, 5 milyon TL değerinde kaçak tütün ve sigara ele geçirdi, 7 kişi gözaltında.

22.11.2024 11:58
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Manisa'nın Turgutlu ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, piyasa değeri yaklaşık 5 milyon TL olan 135 bin 398 adet dolu makaron sigara ve kaçak tütün ele geçirildi.

Turgutlu İlçe Jandarma Komutanlığı ile Manisa İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube ekiplerince; E.A.(50), Ç.D.(38), A.U.(70), H.Ö.U.(43), C.K.(49), M.K. (33) ve S.T. (44) isimli şahıslara ait ev ve iş yerlerinde yapılan arama neticesinde, piyasa değeri yaklaşık 5 milyon TL olan; 135 bin 398 adet dolu makaron sigara, 745 kg açık kıyılmış sarmalık tütün, 5 milyon 531 bin 370 adet boş makaron, 12 adet kompresörlü elektronik sigara sarma makinası, 4 adet hava kompresörü, 430 adet kesilmiş ikiz bandrol, 112 bin adet kilitli poşet, 21 adet manuel sigara sarma makinası ele geçirildi. 7 şüpheli şahıs hakkında adli işlemlere başlandı. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Manisa'da Kaçak Tütün Operasyonu - Son Dakika

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