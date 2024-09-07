Dini nikahlı eski eşi ve çocukları, talihsiz kadını sokak ortasında böyle dövdü - Son Dakika
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Dini nikahlı eski eşi ve çocukları, talihsiz kadını sokak ortasında böyle dövdü

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Manisa'da bir kadın dini nikahlı eski eşi ve çocuklarının saldırısına uğradı. Güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedilen sokak ortasında yaşanan saldırı sonrası eski dini nikahlı eş ve çocukları gözaltına alınırken, saldırıya uğrayan Fethiye Hurcanoğlu, "Evimde ölü bulunmak istemiyorum" dedi.

07.09.2024 16:21  Güncelleme: 17:07
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Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 2 Eylül pazartesi gecesi meydana gelen olayda 3 ay önce ayrılma kararı alan C.K. ile Fethiye Hurcanoğlu arasında yaşanan tartışmanın ardından C.K. ve C.K.'nın önceki evliliğinden olan çocukları Y.K., S.K. ve C.K. Hurcanoğlu'nun annesiyle beraber yaşadığı evin sokağına geldi. Burada sokak ortasında Hurcanoğlu'nun elinden telefonu alan C.K. ve 3 çocuğu daha sonra Hurcanoğlu'na saldırıda bulundu.

SOPALARLA DÖVÜLEN KADINI ANNESİ KURTARDI

Sokak ortasında sopalarla dövülen kadını annesi gelerek kurtardı. Olayın ardından bölgeden ayrılan C.K. ile Y.K., S.K. ve C.K. polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen 4 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

O ANLAR KAMERADA

Yaşananlar sokakta bulunan bir güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedilirken saldırıya uğrayan Hurcanoğlu korunma talebinde bulundu.

"EVİMDE ÖLÜ BULUNMAK İSTEMİYORUM"

Saldırıya uğrayan Fethiye Hurcanoğlu, "Bundan 6 yıl önce dini nikahlı evlilik yaptım. Bu evlilik 3 ay önce bitti. Dini nikahlı eski eşim bu durumu hazmedemeyerek beni sosyal medyada kötülemeye başladı. İki gün önce evimin önüne gelip telefonumu gasp etti. Sonra da oğluyla birlikte beni sopalarla dövdüler. Annem balkondan görüp aşağıdan inmesiyle berber anneme de hakaret ettiler. Arabayla giderken üzerime sürdüler. Darp raporlarım ve şikayetim var. Ben evde ölü mü bulunacağım? Ben yarın bugün evimde ya da çocuğumla dışarı çıktığımda öldürülmek istemiyorum. Evimde ölü bulunmak istemiyorum. Benim sesimi duyun" dedi.

Dini nikahlı eski eşi ve çocukları, talihsiz kadını sokak ortasında böyle dövdü
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Dini nikahlı eski eşi ve çocukları, talihsiz kadını sokak ortasında böyle dövdü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • murat salih başçı: ortada seni koruyabilecek ne devlet ne yasa ne de yargıç var. maalesef sen kendi başının çaresine bakman gerekiyor. 31 1 Yanıtla
  • Murat Kor: tutuklama gerekir bunu izleyen savcıdan hakimde vicdanından şüphe ederim kendi yakınına böyle bir şey yapılsa adli kontrolle bırakırmı 29 1 Yanıtla
  • Talat Yelbuz: DINI NIKAH RESMI NİKAH KALKTIMI 20 4 Yanıtla
  • Ahmet Kurtoğlu: ALLAH yardımcın olsun 20 1 Yanıtla
  • bilal gedik: şimdden başın sağolsun 19 1 Yanıtla
  • Selçuk SEFEROĞLU: çekin bunlarıda besiye vergiden beslersiniz 1 0 Yanıtla

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