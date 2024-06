Manisa'da Karı-koca trafik kazasında hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı

3.Sayfa

Bayram öncesi Manisa'dan acı haber

Karı-koca trafik kazasında hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı

MANİSA - Manisa'nın Salihli ilçesinde 2 otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada Sabri Akşen ve eşi Hatice Akşen yaşamını yitirdi, 2 kişi de yaralandı.

Kaza, Salihli- Köprübaşı eski yolu Bezirganlı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ziya D. yönetimindeki 45 AND 476 plakalı otomobil, H.S.yönetimindeki 47-NDS-3 yabancı plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada 45 AND 476 plakalı otomobilde yolcu konumunda bulunan Sabri Akşen ve eşi Hatice Akşen yaşamını yitirirken, her otomobil sürücüsü yaralandı.

Yaralılar, ihbarla kaza yerine gelen sağlık ekiplerince Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, kazada hayatını kaybeden Sabri ve eşi Hatice Akşen çiftinin cansız bedenleri yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.