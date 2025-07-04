TFF açıkladı! Galatasaray\'dan ayrılıp milli takıma

Galatasaray 19 Yaş Altı Takımı'ndan ayrılan Hakan Balta, A Milli Futbol Takımı'nda yardımcı antrenörlük görevine getirildi.

MONTELLA'NIN YENİ YARDIMCISI

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, ay-yıldızlılarda Selçuk Şahin'in görevinden ayrılmasının ardından yardımcı antrenörlüğe eski milli oyuncu Hakan Balta'nın getirildiği belirtildi.

GALATASARAY'I ÇALIŞTIRDI

Almanya'da doğan ve futbolculuk kariyerine bu ülkede başlayan 42 yaşındaki teknik adam, 2003-2007'de Manisaspor ve 2007-2018'de Galatasaray'da forma giydi. Hakan Balta, son olarak Galatasaray 19 Yaş Altı Takımı'nın teknik direktörlüğünü üstlenmişti.