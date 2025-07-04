Saint-Maximin\'den Türkiye\'nin konuşacağı itiraf: Fenerbahçe\'de bana doping yapmaya kalktılar

Geride bıraktığımız sezon Fenerbahçe'de kiralık olarak forma giyen Allan Saint-Maximin, Fransız basınına açıklamalarda bulundu. Fransız oyuncu, Fenerbahçe'de kendisine doping yapılmak istendiğini itiraf etti.

''FENERBAHÇE'DE BANA DOPİNG YAPMAYA KALKTILAR''

Saint-Maximin yaptığı açıklamada, ''Fenerbahçe'nin şampiyon olamamasının nedeni, futbol dışı etkenlerle kulübün çevresinin kuşatılmış olmasıydı. Hatta bir noktada bana doping yapmaya bile kalktılar.'' dedi.

''TEHDİT EDİYORLAR''

Sözlerine devam eden Maximin, ''İnsanlar bunları bilmiyorlar. Bunları açık açık konuşamıyorsunuz çünkü sizi tehdit ediyorlar. Eğer konuşursanız 'sana şunu şunu yaparız' diyorlar. Bazen futbolu aşan konuların içinde buluyorsunuz kendinizi.'' sözlerini sarf etti.