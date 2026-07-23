Manisa'da Kaza: 1 Ölü, 11 Yaralı - Son Dakika
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Manisa'da Kaza: 1 Ölü, 11 Yaralı

Manisa\'da Kaza: 1 Ölü, 11 Yaralı
23.07.2026 13:33
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Manisa'nın Karaoğlanlı Mahallesi'nde panelvan ve halk otobüsünün çarpışması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesine bağlı Karaoğlanlı Mahallesi kavşağında panelvan ile özel halk otobüsünün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü 4'ü ağır 11 kişi yaralandı.

Kaza Manisa'nın Şehzadeler ilçesine bağlı Karaoğlanlı Mahallesi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Karaoğlanlı Mahallesi istikametinden İzmir - Ankara karayolu istikametine doğru seyir halinde olan Halim T. idaresindeki 45 AJ 014 plakalı özel halk otobüsü, kavşağa çıktığı sırada Manisa istikametinden Turgutlu istikametine seyir halinde olan 06 FYP 941 plakalı araçla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki araç da yoldan çıkarak kavşaktaki refüje çıktı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye çok sayıda ambulans ile jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazanın etkisiyle özel halk otobüsünde bulunan yolcuların bazıları yola savruldu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar ambulansla çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kaza sonrası olay yerine gelen polis ve jandarma ekipleri de kavşakta trafik akışının sağlıklı yürütülmesi geniş güvenlik önlemleri aldı.

Kazada özel halk otobüsünde yolcu olarak bulunan Asım Girgeç hayatını kaybederken 4'ü ağır 11 kişi yaralandı.

Öte yandan kavşakta sürekli kazaların olduğunu ve düzenleme yapılması için başvuru yaptıklarını savunan kalabalık bir grup yolu trafiğe kapatmak istedi. Bir süre jandarma ve polis ekipleriyle tartışan mahalleli vatandaşlar, ekiplerin uzun süren ikna çabalarına kulak vererek yolu tekrar trafiğe açtı.

Yol tek şeritten güvenli bir şekilde trafiğe açılırken savcılık incelemelerinin ardından hayatını kaybeden Asım Girgeç'in cansız bedeni morga kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Manisa'da Kaza: 1 Ölü, 11 Yaralı - Son Dakika

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