Manisa'da Kırkağaç ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale devam ediyor

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Manisa'da orman yangını

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale devam ediyor

MANİSA - Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde çıkan orman yangınına havandan ve karadan müdahale devam ediyor.

Manisa'nın Kırkağaç ilçesine bağlı Dualar Mahallesinde saat 12.15'te çıkan orman yangınına ekipler tarafından 10 dakika içinde ilk müdahale yapıldı. Yangına, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 4 uçak, 4 helikopter, 15 arazöz, 7 su ikmal ve 1 dozer ile müdahale devam ediyor.