Manisa'da kömür yüklü tırın LPG tankere çarpması sonucu 1 kişi yaralandı

3.Sayfa

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde kömür yüklü tırın, LPG yüklü tankere arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Alaşehir ilçesi Hacıaliler Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alaşehir'den Denizli yönüne seyir halinde olan M.Ç. (51) yönetimindeki 03 DZ 301 plakalı kömür yüklü tır, aynı istikamette seyreden A.E. (57) yönetimindeki 42 DK 278 plakalı LPG tankerine arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yoldan çıkan LPG tankeri, refüje çarparak durabildi. Kazada kömür yüklü tırın sürücüsü M.Ç. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı M.Ç, ambulansla Alaşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri LPG tankerinin patlama ihtimaline karşı bölgede geniş güvenlik önlemleri alırken, facianın eşiğinden dönüldü. - MANİSA