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Manisa'da Kontrolden Çıkan Otomobilin Karşı Şeride Geçmesiyle Meydana Gelen Kazada 2 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Manisa'da Kontrolden Çıkan Otomobilin Karşı Şeride Geçmesiyle Meydana Gelen Kazada 2 Kişi Hayatını Kaybetti

Manisa'da meydana gelen trafik kazasında, kontrolden çıkan bir otomobil karşı şeride geçerek hafif ticari araçla çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü ve eşi hayatını kaybederken, hafif ticari araç sürücüsü ise ağır yaralandı.

Manisa\'da Kontrolden Çıkan Otomobilin Karşı Şeride Geçmesiyle Meydana Gelen Kazada 2 Kişi Hayatını Kaybetti
06.01.2024 - 21:33,
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Manisa'da kontrolden çıkan otomobilin karşı şeride geçerek hafif ticari araçla çarpıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Kaza, İstanbul- İzmir karayolunun Manisa Yeni Garaj Kavşağı'nda meydana geldi. Manisa'dan Akhisar'a seyir halinde olan Göngür Gaga (50) idaresindeki 45 AJV 041 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine refüjü aşıp karşı şeride geçerek Akhisar istikametinden Manisa'ya seyir halinde olan Naim B. (43) idaresindeki 06 APU 78 plakalı hafif ticari araçla kafa kafaya çarpıştı. Kazanın ardından olay yerine çok sayıda itfaiye, ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Otomobilin kullanılamaz hale geldiği kazada otomobil sürücüsü Güngör Gaga (50) ve eşi Hatice Gaga'nın (43) hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada ağır yaralanan hafif ticari aracın sürücüsü Naim B. ise hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Naim B.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Kaza nedeniyle yaklaşık 2 saat boyunca İzmir-İstanbul karayolunda trafik durdu. Kaza yapan araçların olay yerinden çekilmesinin ardından yol yeniden trafiğe açıldı. - MANİSA

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Manisa'da Kontrolden Çıkan Otomobilin Karşı Şeride Geçmesiyle Meydana Gelen Kazada 2 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Manisa'da Kontrolden Çıkan Otomobilin Karşı Şeride Geçmesiyle Meydana Gelen Kazada 2 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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