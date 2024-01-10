 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Manisa'da korkunç cinayet: Önce işletmeci kadını sonra kendini öldürdü - Son Dakika
Üye Girişi

Manisa'da korkunç cinayet: Önce işletmeci kadını sonra kendini öldürdü

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir kişi, butik işletmecisi kadını başından vurarak öldürdükten sonra aynı silahla intihar etti. Olayın ardından polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. İnceleme sonucunda, her iki kişinin de hayatını kaybettiği belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Manisa\'da korkunç cinayet: Önce işletmeci kadını sonra kendini öldürdü
10.01.2024 - 23:18,  Güncelleme: 23:38
Abone Ol

Manisa'da korkunç cinayet: Önce işletmeci kadını sonra kendini öldürdü

MANİSA - Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir kişi butik işletmecisi kadını başından vurarak öldürdükten sonra aynı silahla intihar etti.

Olay Manisa'nın Turgutlu ilçesine bağlı Acarlar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre emlakçı olduğu öğrenilen Osman Davras (48), butik işletmecisi Özge Gülenyüz'ün iş yerine gelerek başına ateş etti. Daha sonra aynı silahı kendi başına dayayan Osman Davras tetiği çekerek intihar etti. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemede Osman Davras ve Özge Gülenyüz'ün hayatını kaybettikleri belirlendi. Olay yerine gelen Gülenyüz'ün ailesi sinir krizi geçirdi. Olay yeri polis ekipleri tarafından güvenlik şeridiyle kapatılırken savcılığın yaptığı incelemenin ardından her iki ceset de otopsileri yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Turgutlu, Manisa, Olay, Cinayet, Soruşturma, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Manisa'da korkunç cinayet: Önce işletmeci kadını sonra kendini öldürdü - Son Dakika


00:20
'Bonucci Fenerbahçe'nin sistemine uygun mu?' sorusuna İsmail Kartal'dan sert yanıt "Bonucci Fenerbahçe'nin sistemine uygun mu?" sorusuna İsmail Kartal'dan sert yanıt
00:06
CHP Parti Meclisi'nde tansiyon yükseldi, Grup Başkanvekili Başarır toplantıyı terk etti CHP Parti Meclisi'nde tansiyon yükseldi, Grup Başkanvekili Başarır toplantıyı terk etti
23:51
CHP, Hatay'da Lütfü Savaş'ı yeniden aday gösterdi CHP, Hatay'da Lütfü Savaş'ı yeniden aday gösterdi
23:33
Konyaspor'u 7-1 yenen Fenerbahçe Galatasaray logosunu ekrana yansıttı Konyaspor'u 7-1 yenen Fenerbahçe Galatasaray logosunu ekrana yansıttı
23:09
HÜDA PAR, 3 büyükşehirde Cumhur İttifakı'nın adayını destekleyecek HÜDA PAR, 3 büyükşehirde Cumhur İttifakı'nın adayını destekleyecek
23:07
Konyaspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, Fenerbahçe mağlubiyetinin ardından istifa sinyali verdi Konyaspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, Fenerbahçe mağlubiyetinin ardından istifa sinyali verdi
22:43
Daha ilk günden moda girdi! Bonucci'den Kadıköy'de alkışlanacak hareket Daha ilk günden moda girdi! Bonucci'den Kadıköy'de alkışlanacak hareket
22:43
Hatay'da 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi Hatay'da 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Son Dakika
00:20 "Bonucci Fenerbahçe'nin sistemine uygun mu?" sorusuna İsmail Kartal'dan sert yanıt
00:06 CHP Parti Meclisi'nde tansiyon yükseldi, Grup Başkanvekili Başarır toplantıyı terk etti
23:51 CHP, Hatay'da Lütfü Savaş'ı yeniden aday gösterdi
23:33 Konyaspor'u 7-1 yenen Fenerbahçe Galatasaray logosunu ekrana yansıttı
23:07 Konyaspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, Fenerbahçe mağlubiyetinin ardından istifa sinyali verdi
23:09 HÜDA PAR, 3 büyükşehirde Cumhur İttifakı'nın adayını destekleyecek
22:43 Daha ilk günden moda girdi! Bonucci'den Kadıköy'de alkışlanacak hareket
22:43 Hatay'da 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
22:21 CHP'nin Adana, Aydın, Hatay, Tekirdağ ve Afyonkarahisar'da adayları belli oldu
21:35 Özgür Özel'den Mansur Yavaş ve Erdal Beşikçioğlu arasındaki krize ilişkin ilk sözler: Öyle itiraz edeceği bir şey yok
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.01.2024 00:53:47. #1.11#
SON DAKİKA: Manisa'da korkunç cinayet: Önce işletmeci kadını sonra kendini öldürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement