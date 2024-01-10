Manisa'da korkunç cinayet: Önce işletmeci kadını sonra kendini öldürdü

MANİSA - Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir kişi butik işletmecisi kadını başından vurarak öldürdükten sonra aynı silahla intihar etti.

Olay Manisa'nın Turgutlu ilçesine bağlı Acarlar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre emlakçı olduğu öğrenilen Osman Davras (48), butik işletmecisi Özge Gülenyüz'ün iş yerine gelerek başına ateş etti. Daha sonra aynı silahı kendi başına dayayan Osman Davras tetiği çekerek intihar etti. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemede Osman Davras ve Özge Gülenyüz'ün hayatını kaybettikleri belirlendi. Olay yerine gelen Gülenyüz'ün ailesi sinir krizi geçirdi. Olay yeri polis ekipleri tarafından güvenlik şeridiyle kapatılırken savcılığın yaptığı incelemenin ardından her iki ceset de otopsileri yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.