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Manisa'da küle dönen depo böyle görüntülendi

Manisa'da gıda deposu kül oldu: Maddi hasar 150 milyon TL

MANİSA - Manisa'nın Salihli ilçesinde bulunan bir kuru gıda deposunda çıkan yangının bıraktığı hasar havadan görüntülendi. 3 saat süren çalışmaların sonunda enkaza dönen deponun tamamen yandığı görüldü. Yangının150 milyon TL'lik büyük bir maddi zarara yol açtığı öğrenildi.

Yangın, Salihli'nin Durasıllı Mahallesi mevkisinde bulunan bir kuru gıda deposunda çıktı. İddiaya göre, henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında, alevler kısa sürede deponun tamamını sardı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Depodaki yangına, Manisa Büyükşehir İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Salihli İtfaiye Amirliği ekiplerinin yanı sıra, Alaşehir, Turgutlu ve Kula ilçelerinden 15 itfaiye aracı ve jandarma TOMA aracı ile müdahale edildi. Zaman zaman patlamaların da meydana geldiği yangın, yaklaşık 3 saat sonra kontrol altına alındı.

Ekiplerin depodaki soğutma çalışmaları sürerken, yangının bıraktığı hasar ise havadan görüntülendi.

Öte yandan can kaybının yaşanmadığı yangının150 milyon TL'lik büyük bir maddi zarara yol açtığı öğrenildi.