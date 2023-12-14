Manisa\'da kurt saldırısı: 4 koyun telef oldu

Manisa'nın Sarıgöl ilçesine bağlı Dadağlı Mahallesi'nde kurtların saldırdığı sürüdeki 4 koyun telef oldu. Saldırı sonucu 1 koyun yaralanırken, 1 koyun da kayboldu.

Olay, sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şevket Çınar otlatmak için 11 adet koyununu ağılından dışarıya çıkardı. Daha sonra kahvaltı yapmak için evine dönen Şevket Çınar'ın koyunlarına kurtlar saldırdı. Kahvaltıdan sonra tekrar sürünün yanına giden Çınar, koyunlarından 4 tanesinin telef olduğunu, 1'inin yaralandığını, 1 tanesinin de kaybolduğunu gördü. Çınar, yaşanan durum sebebiyle büyük üzüntü yaşadı. Olayla ilgili Sarıgöl İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Akar, muhtarın ihbarı üzerine bölgeye hemen ekip sevk ettiklerini belirterek, telef olan hayvanlardan numune alacaklarını ve kuduz olup olmadıklarıyla ilgili çalışma yapacaklarını söyledi. - MANİSA