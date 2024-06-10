Manisa'da kuru ot yangınında otomobil küle döndü - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Manisa'da kuru ot yangınında otomobil küle döndü

Manisa'nın Soma ilçesinde yaşanan kuru ot yangınında bölgede bulunan bir otomobil tamamen küle döndü. Manisa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri, alevleri evlere sıçramadan kontrol altına alarak olabilecek bir faciayı engelledi.

10.06.2024 18:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa'nın Soma ilçesinde yaşanan kuru ot yangınında bölgede bulunan bir otomobili tamamen küle döndü. Manisa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri, alevleri evlere sıçramadan kontrol altına alarak olabilecek bir faciayı engelledi.

Olay Manisa'nın Soma ilçesine bağlı Deniş Maallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgilere göre; dün akşam saat 17.30 sularında, mahalledeki bir sokakta henüz belirlenemeyen bir sebeple kuru ot yangını başladı. Kontrolden çıkan alevler kısa sürede bölgede bulunan bir otomobili sardı. Hızla büyüyen yangını farkeden mahalleli durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine ulaşan Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın evlere sıçramadan kontrol altına alınırken, olabilecek bir facianın da önüne geçilmiş oldu.

Öte yandan, yangın sonrası Erhan Sığırtmacı isimli vatandaşa ait araç küle dönerken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MANİSA

Kaynak: İHA

İtfaiye, Manisa, Soma, Olay, İtfaiye, Soruşturma, 3.Sayfa, Otomobil, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Manisa'da kuru ot yangınında otomobil küle döndü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


09:05 Haber bülteni sunarken depreme yakalandı Haber bülteni sunarken depreme yakalandı
09:04 İadeiziyaret bugün Özel ile görüşecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan 18 yıl sonra CHP’ye gidiyor İadeiziyaret bugün! Özel ile görüşecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan 18 yıl sonra CHP'ye gidiyor
08:08 Dışişleri Bakanlığı’ndan Gazze’deki ateşkes kararına ilk yorum: Katliamın sona ermesi bakımından önemli bir adım Dışişleri Bakanlığı'ndan Gazze'deki ateşkes kararına ilk yorum: Katliamın sona ermesi bakımından önemli bir adım
07:46 Beştepe’deki zirveden çarpıcı detay Erdoğan, Akşener’e “Sizce seçimi neden kaybettik“ diye sormuş Beştepe'deki zirveden çarpıcı detay! Erdoğan, Akşener'e "Sizce seçimi neden kaybettik?" diye sormuş
05:55 Esenyurt gece yarısı alev alev yandı 8 araç ve iş yerini kundaklandı Esenyurt gece yarısı alev alev yandı! 8 araç ve iş yerini kundaklandı
08:53 Mert Günok’tan maç sonu yorumu: Bunlar bahane değil Mert Günok'tan maç sonu yorumu: Bunlar bahane değil
08:53 Survivor All Star’da ilk finalist Batuhan oldu Survivor All Star'da ilk finalist Batuhan oldu
08:16 Zeynep Bastık’la dudak dudağa görüntülenen Serkay Tütüncü’den ilginç sözler: Birbirimizi tanıyoruz Zeynep Bastık'la dudak dudağa görüntülenen Serkay Tütüncü'den ilginç sözler: Birbirimizi tanıyoruz
07:31 Japonya’da Kurumsal İflaslar Yüzde 42,9 Arttı Japonya'da Kurumsal İflaslar Yüzde 42,9 Arttı
01:29 Huzurevindeki 3 yaşlıya yürek sızlatan dayak Huzurevindeki 3 yaşlıya yürek sızlatan dayak
00:27 Vincenzo Montella, maçın hakemini topa tuttu: Onun yüzünden takımımız zarar görüyor Vincenzo Montella, maçın hakemini topa tuttu: Onun yüzünden takımımız zarar görüyor
00:09 Fatih Terim’in kızı, Ali Koç’u kendi sözleriyle vurdu Fatih Terim'in kızı, Ali Koç'u kendi sözleriyle vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.06.2024 09:28:44. #1.13#
SON DAKİKA: Manisa'da kuru ot yangınında otomobil küle döndü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement