Manisa'da maden çukuruna düşen iki çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika
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Manisa'da maden çukuruna düşen iki çocuk hayatını kaybetti

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Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, bisiklet turuna çıkan 13 yaşındaki kuzenler Yusuf Eyüp Kaya ve Kadir Kaya, maden ocağı işletmesinde oluşan çukura düştü. İki çocuk, çukurda biriken 2 metre derinliğindeki suda boğularak hayatını kaybetti.

19.01.2025 20:41  Güncelleme: 20:58
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Manisa'nın Alaşehir ilçesinde bisikletleriyle dolaşmaya çıkan 13 yaşındaki kuzenler Yusuf Eyüp Kaya ve Kadir Kaya, maden ocağı işletmesinde oluşan çukurda biriken suya düştü. İki çocuk 2 metre derinliğindeki su birikintisi içinde boğularak can verdi.

Olayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çocuklarının ölüm haberini alan aileler sinir krizi geçirirken, su kenarındaki bisikletler görenleri ağlattı.

"KADİR KUZENİNİ KURTARMAK İÇİN SUYA GİRMİŞ"

Acılı baba Zeki Kaya, "Çocuklarımız bisiklet binmek için gezmeye gitmişler. Yusuf Eyüp Kaya suya düşmüş, Kadir de onu kurtarmak için suya gitmiş ancak ikisi de çıkamamışlar" dedi.

AMCA İŞLETMEYİ SUÇLADI

İşletme sahibinin hiçbir güvenlik önlemi almadığını belirten amca Seyit Han Dursun ise "Burada gölet oluşmuş. Ya bu suyun boşaltılması veya etrafında güvenlik önlemleri alınması gerekirdi. Canlarımız gitti, şikayetçiyiz" diyerek tepki gösterdi.

Manisa\'da maden çukuruna düşen iki çocuk hayatını kaybetti
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Manisa'da maden çukuruna düşen iki çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Çelikk:
    Ana baba çocuklarına neden Sahip çıkmıyorsunuz 2 21 Yanıtla
  • Sabri İnce:
    Acı bir durum ,Allah rahmet eylesin Ailesine sabır versin. ... Çukur etrafını tel cit ile çevirmek cok mu zor ? 15 1 Yanıtla
  • oskaryangin null:
    Rabbım ailelere sabır versin işletmelerin iş güvenliği neden bunları es geçer anlamam 12 1 Yanıtla
  • Necdet Kır:
    bir işide adam gibi yapın neden tedbir alınmıyor etraf çevrilmiyor. 3 0 Yanıtla
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