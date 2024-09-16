Manisa'da Motosiklet-Cip Kazası: 2 Yaralı

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Manisa'da motosiklet ile cipin çarpışma anı kamerada: 2 yaralı

MANİSA - Manisa'nın Yunusemre ilçesinde cipin çarptığı motosikletteki 2 kişi yaralandı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Yunusemre ilçesi 75. Yıl Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bulvar üzerinde seyreden Sadettin G.'nin kullandığı 35 CBR 969 plakalı motosiklet ile 5048. Sokak'tan çıkan İ.Ö. idaresindeki 45 ARZ 161 plakalı cip çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle savrulan motosikletteki sürücü Sadettin G. ile motosikletteki yolcu Sebahattin E. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Öte yandan trafik kazası, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına da saniye saniye yansıdı.