Üye Girişi
Son Dakika Logo

Manisa'da Motosiklet Denetimi: 540 Ceza

04.04.2026 20:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa'da yapılan motosiklet denetimlerinde 540 sürücüye 3.9 milyon TL ceza kesildi.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü tarafından il genelinde gerçekleştirilen geniş kapsamlı motosiklet denetimlerinde, kurallara uymayan 540 motosiklet ve sürücüsüne toplam 3 milyon 885 bin 227 TL idari para cezası uygulandı. Denetimler kapsamında 25 motosiklet ise trafikten men edildi.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve ilçe trafik birimleri, trafik güvenliğini sağlamak amacıyla 1-3 Nisan tarihleri arasında motosiklet ve motorlu bisiklet denetimi gerçekleştirdi. Manisa merkez ve ilçelerinde eş zamanlı olarak yürütülen ve 28 ekip ile 52 personelin görev aldığı uygulamada, toplam 2 bin 124 araç ve sürücüsü kontrol edildi. Yapılan denetimler sonucunda kusurlu görülen 540 araç ve sürücüsüne 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerinden işlem yapıldı. Denetimlerde kask takmadığı belirlenen 290 sürücüye cezai işlem uygulanırken, 42 araç muayenesiz olması, 32 sürücü ehliyetsiz olması, 11 sürücü ise yetersiz ehliyet kullanması nedeniyle ceza aldı. Ayrıca, yaya yollarında motosiklet kullanan 17 sürücü ile ehliyeti geri alındığı halde direksiyon başına geçen 3 şahsa da idari para cezası kesildi.Diğer kanun maddeleriyle birlikte toplamda 3 milyon 885 bin 227 TL idari para cezasının uygulandığı denetimlerde, 25 araç ise trafikten men edilerek otoparka çekildi. Manisa Emniyet Müdürlüğü, vatandaşların can ve mal güvenliğini korumak amacıyla trafik denetimlerinin aralıksız süreceğini belirtti. - MANİSA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Motosiklet, Güvenlik, 3. Sayfa, Manisa, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
CİMER şikayeti sonrası markete baskın yapan ekipler gördüklerine inanamadı CİMER şikayeti sonrası markete baskın yapan ekipler gördüklerine inanamadı
Bakan Uraloğlu: 2053 yılında trenle 48 saatte tüm Türkiye’yi gezeceğiz Bakan Uraloğlu: 2053 yılında trenle 48 saatte tüm Türkiye'yi gezeceğiz
Ordu’da 200 kilo kaçak ete el konuldu Ordu'da 200 kilo kaçak ete el konuldu
Köyünde, bahçesinde evi olanlara kötü haber Tek tek yıkılacak Köyünde, bahçesinde evi olanlara kötü haber! Tek tek yıkılacak
Kaş’ta Denizin Rengi Değişti Kaş'ta Denizin Rengi Değişti
7 yıl sonra bir ilk Hindistan’dan ’İran’ kararı 7 yıl sonra bir ilk! Hindistan'dan 'İran' kararı

23:20
İran’dan “ABD kendi askerlerini bombaladı“ iddiası
İran'dan "ABD kendi askerlerini bombaladı" iddiası
23:15
Sergen Yalçın: Emek çalmaktır bu
Sergen Yalçın: Emek çalmaktır bu
22:06
Fenerbahçe, Galatasaray’ın kaybettiği haftada Beşiktaş’ı uzatmalarda devirdi
Fenerbahçe, Galatasaray'ın kaybettiği haftada Beşiktaş'ı uzatmalarda devirdi
21:40
Köprüden nehre atlayan şahsı ekipler kurtardı
Köprüden nehre atlayan şahsı ekipler kurtardı
21:38
İran’dan düşürülen askeri uçakta ABD askerine ait vücut parçasının tespit edildiği iddiası
İran'dan düşürülen askeri uçakta ABD askerine ait vücut parçasının tespit edildiği iddiası
20:49
Trump, İran’a Hürmüz Boğazı için verdiği süreyi uzattı
Trump, İran'a Hürmüz Boğazı için verdiği süreyi uzattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.04.2026 00:46:45. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.