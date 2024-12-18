Manisa'da Motosiklet Denetimi: 884 Cezalı - Son Dakika
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Manisa'da Motosiklet Denetimi: 884 Cezalı

Manisa\'da Motosiklet Denetimi: 884 Cezalı

Manisa'da yapılan denetimlerde 884 araca 2.6 milyon TL ceza uygulandı, 114 araç trafikten men edildi.

18.12.2024 10:29
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Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve ilçe trafik birimleri tarafından il genelinde motosikletlilere ve abartı egzoza yönelik gerçekleştirilen denetimlerde toplam 884 araç ve sürücüsüne 2 milyon 666 bin 594 TL idari para cezası uygulandığı bildirildi. 114 araç ise trafikten men edildi.

Manisa il genelinde motosikletlilere yönelik denetimler aralıksız devam ederken, emniyet ekipleri tarafından hem motosiklet hem de abartı egzoz ve yüksek ses çıkarak araçlara yönelik gerçekleştirilen denetimlerde 114 araç trafikten men edildi.

Abartı egzoza af yok

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce 33 ekip 62 personel ile 11 - 16 Aralık 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilen "Abartı Egzoz ve Yüksek Ses Çıkaran Araçlara Yönelik" denetimde 2 bin 677 araç ve sürücüsü kontrol edilirken kusurlu görülen 408 araç ve sürücüsüne toplam 1 milyon 539 bin 917 TL idari para cezası uygulandığı ve 73 aracın trafikten men edildiği açıklandı.

Motosikletlilere özel denetim

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve ilçe trafik birimleri tarafından; 14 -16 Aralık 2024 tarihlerinde 33 ekip ve 56 personel ile motosiklet ve motorlu bisiklet denetimi gerçekleştirildi. Denetimlerde 1.649 araç ve sürücüsü kontrol edilirken, kusurlu görülen 476 araç ve sürücüsüne toplam 1 milyon 126 bin 677 TL idari para cezası uygulandığı ve 41 aracın da trafikten men edildiği açıklandı.

Emniyet ekipleri tarafından yapılan her iki denetim sonucunda 884 araç ve sürücüsüne toplam 2 milyon 666 bin 594 TL idari para cezası uygulandığı ve 114 aracın ise trafikten men edildiği öğrenildi. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Manisa'da Motosiklet Denetimi: 884 Cezalı - Son Dakika

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