Manisa'da Motosiklet Denetiminde 39 Araç Trafikten Men Edildi - Son Dakika
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Manisa'da Motosiklet Denetiminde 39 Araç Trafikten Men Edildi

Manisa\'da Motosiklet Denetiminde 39 Araç Trafikten Men Edildi

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri tarafından il genelinde dün gerçekleştirilen motosiklet denetiminde 39 araç trafikten men edilirken, 341 sürücüye de toplam 1 milyon 40 bin 433 TL ceza uygulandı.

09.08.2024 11:31
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Manisa İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri tarafından il genelinde dün gerçekleştirilen motosiklet denetiminde 39 araç trafikten men edilirken, 341 sürücüye de toplam 1 milyon 40 bin 433 TL ceza uygulandı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve ilçe trafik denetleme büro amirlikleri tarafından 8 Ağustos Perşembe günü 29 ekip 53 personel ile gerçekleştirilen motosiklet denetimi sonucunda; 943 araç ve sürücüsü kontrol edilirken, kusurlu görülen 341 araç ve sürücüsüne toplam 1 milyon 40 bin 433 TL idari para cezası uygulandığı ve 39 aracın da trafikten men edildiği bildirildi. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Manisa'da Motosiklet Denetiminde 39 Araç Trafikten Men Edildi - Son Dakika

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