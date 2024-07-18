Manisa'da orman yangını kontrol altına alındı: Yanan alanlar böyle görüntülendi - Son Dakika
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Manisa'da orman yangını kontrol altına alındı: Yanan alanlar böyle görüntülendi

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde başlayan orman yangını havadan ve karadan yapılan müdahalelerle kontrol altına alındı. Yangın, rüzgarın da etkisiyle bir anda ormanlık alana sıçradı. Yangının çıkış sebebi inceleniyor.

18.07.2024 18:27
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Manisa'da orman yangını kontrol altına alındı: Yanan alanlar böyle görüntülendi

MANİSA - Manisa'nın Turgutlu ilçesinde başlayan orman yangını Orman İşletme Müdürlüğü ve Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından havadan ve karadan yapılan müdahalelerle kontrol altına alındı.

Yangın, saat 11.40 sıralarında Avşar Mahallesi'ndeki kırsal alanda çıktı. Otluk alanda başlayan yangın rüzgarın da etkisiyle bir anda ormanlık alana sıçradı. İhbar üzerine yangına ilk olarak Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi ekipleri müdahale etti. Daha sonra bölgeye çok sayıda orman yangın söndürme ekibi sevk edildi. Geniş bir alana yayılan yangını söndürmek için İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 3 uçak, 5 helikopter, 8 arazöz, 2 su tankeri, 1 dozer ile birlikte Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ve Turgutlu Belediyesi Park Bahçe İşleri Müdürlüğü personeli görev aldı. Öte yandan yangının yerleşim yerlerine yakın olması sebebiyle bölgeye 112 Acil Servis, UMKE, Kızılay ve jandarma ekipleri de sevk edildi.

Yangının çıktığı bölgede çok sayıda zeytin bahçesinin bulunması nedeniyle vatandaşlar da traktör arkasına bağladıkları su tankerleriyle söndürme çalışmalarına destek verdi. Yerleşim alanına yakın bir noktada başlayan yangında bazı evler de hasar verdi. Vatandaşlar bahçe hortumlarıyla alevlerin kendi evlerine yaklaşmasını önlemeye çalıştı.

Yaklaşık 5 saatlik çalışmayla yangın kontrol altına alınırken yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Manisa'da orman yangını kontrol altına alındı: Yanan alanlar böyle görüntülendi - Son Dakika

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