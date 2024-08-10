Manisa\'da Orman Yangınına Havadan ve Karadan Müdahale

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Manisa'nın Salihli ilçesinde başlayan orman yangınına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ile Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Yangın saat 14.40 sıralarında Manisa'nın Salihli ilçesine bağlı Çelikli Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda başladı. Haber verilmesi üzerine bölgeye ilk etapta İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 3 uçak, 3 helikopter, 10 arazöz, 5 su ikmal, 1 dozer ve 2 yer ekibi ile Manisa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Havadan ve karadan devam ede müdahalelerde ekip sayısı arttırılarak 3 uçak, 5 helikopter, 19 arazöz, 7 su ikmal, 1 dozer, 4 yer ekibi ve itfaiye ekiplerince havadan ve karadan müdahalesine devam ediliyor. - MANİSA