Manisa\'da Orman Yangınına Havadan ve Karadan Müdahale

Manisa'nın Ahmetli ilçesinde çöplükte başlayarak ormana sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Manisa'nın Ahmetli çöplükte başlayan yangın ormanlık alana sıçradı. Haber verilmesi üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 uçak, 1 helikopter, 10 arazöz, 2 su tankeri ile Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Yangını kontrol altına alabilmek için havadan ve karadan başlatılan mücadele devam ediyor. - MANİSA