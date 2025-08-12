Manisa\'da Orman Yangınlarıyla Mücadele Devam Ediyor

Manisa'nın Soma ve Alaşehir ilçelerinde başlayan yangınlarla havadan ve karadan mücadele devam ediyor.

Manisa'nın Soma, Alaşehir ve Şehzadeler ilçelerinde dün başlayan orman yangınlarıyla mücadele gece saatlerinde de devam etti. Sabah güneşin doğuşuyla beraber yangınlara hava desteği de sağlanırken Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Şehzadeler ilçesindeki yangının sabah saatlerinde kontrol altına alındığını bildirdi.

Manisa'nın Alaşehir ve Soma ilçelerindeki orman yangınlarının devam ederken yangınlara havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu da sabah saatlerine kadar söndürme çalışmalarına katılarak ekiplere destek verdi. - MANİSA