Manisa'da Otobüslerde Emniyet Kemeri Denetimi - Son Dakika
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Manisa'da Otobüslerde Emniyet Kemeri Denetimi

Manisa\'da Otobüslerde Emniyet Kemeri Denetimi

Manisa'da 23-28 Ocak'ta otobüslere emniyet kemeri denetimi yapıldı, 17 bin TL ceza kesildi.

30.01.2025 10:32
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Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik ekipleri tarafından 23-28 Ocak tarihleri arasında il genelinde otobüslere yönelik emniyet kemeri denetimi ve bilgilendirmesi gerçekleştirildi.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve ilçe trafik birimleri tarafından 23-28 Ocak tarihleri arasında 24 ekip 44 personel ile terminallerde otobüslere yönelik emniyet kemeri denetimi ve bilgilendirilmesi gerçekleştirdi. Yapılan denetim ve bilgilendirmelerde 284 otobüs ve sürücüsü kontrol edilirken, 4 bin 9 yolcuya emniyet kemeri bilgilendirmesi yapıldı. Kusurlu ve eksik evrağı olan otobüs ve sürücülerine ise 17 bin 330 TL idari para cezası uygulandığı bildirildi. - MANİSA

Kaynak: İHA

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