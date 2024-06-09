Manisa'da otomobil ile transit aracın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

3.Sayfa

Manisa'nın Kula ilçesinde otomobil ile transit aracın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 21.30 sıralarında İzmir- Ankara D300 karayolu Kavacık rampalarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kavacık Mahallesi'nden Uşak istikametine dönmek isteyen Yusuf G. (40) idaresindeki 20 FE 187 plakalı otomobil ile Uşak'tan Salihli istikametine gitmekte olan Doğan B. idaresindeki 64 FS 202 plakalı açık kasa transit kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobildeki sürücü Yusuf G. ve Ayşe G. (31) ile Hasan K. (52) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahaleler sonucu yaralı vatandaşlar Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yusuf G. ve Ayşe G.'nin durumlarının iyi olduğu öğrenilirken Hasan K., Kula Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalelerin ardından Salihli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - MANİSA