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Manisa'da otomobil üzüm bağına devrildi, 2 kardeş yaralandı - Son Dakika
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Manisa'da otomobil üzüm bağına devrildi, 2 kardeş yaralandı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden bir sürücü, otomobiliyle üzüm bağına devrildi. Kazada, otomobilde bulunan 2 kardeş yaralandı. Yaralılar, hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Manisa\'da otomobil üzüm bağına devrildi, 2 kardeş yaralandı
16.12.2023 - 12:04,
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Manisa'nın Alaşehir ilçesinde sürücüsünün yağış nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, üzüm bağına devrildi. Ters dönen otomobilde bulunan 2 kardeş yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Mundarcı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alaşehir'den Denizli yönüne giden H.A. (47) yönetimindeki yurt dışı plakalı otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak yol kenarındaki üzüm bağına devrildi. Yoldan geçenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil servis ekipleri, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan sürücü H.A. ve kardeşi Y.A. (40), ekipler tarafından çıkartıldı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar, daha sonra ambulansla Alaşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MANİSA

Kaynak: İHA
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