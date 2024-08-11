Manisa'nın Ahmetli ilçesinde park halindeki kamyona arkadan çarpan hafif ticari araçtaki 4 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de ağır yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Kazada hafif ticari araçtaki 4 kişi olay yerinde hayatını kaybederken, ağır yaralanan 3 kişi ambulanslarla Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Emniyet şeridinde facia! Kağıt gibi ezilen otomobilden tek bir kişi sağ çıkamadı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (8)