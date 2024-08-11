Emniyet şeridinde facia! Kağıt gibi ezilen otomobilden tek bir kişi sağ çıkamadı - Son Dakika
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Emniyet şeridinde facia! Kağıt gibi ezilen otomobilden tek bir kişi sağ çıkamadı

Emniyet şeridinde facia! Kağıt gibi ezilen otomobilden tek bir kişi sağ çıkamadı

Manisa'nın Ahmetli ilçesinde park halindeki kamyona arkadan çarpan hafif ticari araçtaki 4 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de ağır yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

11.08.2024 11:51
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Manisa'nın Ahmetli ilçesinde park halindeki kamyona arkadan çarpan hafif ticari araçtaki 4 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de ağır yaralandı.

4 KİŞİ OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Kaza, 06.00 sıralarında Uşak- İzmir kara yolunun Gökkaya Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Sürücüsü henüz öğrenilemeyen hafif ticari araç, emniyet şeridinde park halindeki kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle hafif ticari araç hurdaya döndü.
Park halindeki kamyona çarptı! 4 kişi hurdaya dönen otomobilin içinde can verdi

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Kazada hafif ticari araçtaki 4 kişi olay yerinde hayatını kaybederken, ağır yaralanan 3 kişi ambulanslarla Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Park halindeki kamyona çarptı! 4 kişi hurdaya dönen otomobilin içinde can verdi
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Emniyet şeridinde facia! Kağıt gibi ezilen otomobilden tek bir kişi sağ çıkamadı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Yunuss Bayern: Bütün kaza haberleri hep türkiyeden. Hindistanda bu kadar kaza görmezsiniz 9 6 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz: Allah rahmet eylesin ama bu nasıl bir araba kullanmak yazık 8 0 Yanıtla
  • Kemal Demir: Allah rahmet eylesin. Zor kötü bir manzara. Aracın markası ne acaba? 0 2 Yanıtla
  • Adıyaman Kervansaray Kahvesi: Çok geçmiş olsun kazada yaralı olanlara Allah şifa versin Ölenlere Allah’tan rahmet dilerim 0 0 Yanıtla
  • Selin Acargul: İlkokul mezunlarının araç kullanması yasaklanmadıkça bu kazalar hep olur.... 0 0 Yanıtla
  • Mahmut Kilim: mekanları cennet olsun. önüne geleni ehliyeti domatas satar gibi verirsen bu gibi kazalar kaçınılmaz olur kazalara davetiye çıkar 0 0 Yanıtla
  • Ahmet Kurtoğlu: ALLAH rahmet eylesin mekanları cennet olsun inşALLAH ?? 0 0 Yanıtla

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