Manisa\'da Ruhsatsız Silah Operasyonu

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, ruhsatsız 7 tabanca ve 8 av tüfeği ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Manisa İl Jandarma Komutanlığı Alaşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, bireysel silahlanmanın önlenmesi amacıyla 9 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan aramalarda 7 ruhsatsız tabanca ve 8 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Olayla ilgili şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı. - MANİSA