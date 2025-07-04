Manisa'nın Alaşehir ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, ruhsatsız 7 tabanca ve 8 av tüfeği ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Manisa İl Jandarma Komutanlığı Alaşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, bireysel silahlanmanın önlenmesi amacıyla 9 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan aramalarda 7 ruhsatsız tabanca ve 8 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.
Olayla ilgili şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı. - MANİSA
Son Dakika › 3.Sayfa › Manisa'da Ruhsatsız Silah Operasyonu - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?