Kameraya yakalanan motosikletlilere ceza yağacak

Manisa Büyükşehir Belediyesi, kent merkezinde yayaların yoğun olarak kullandığı Sevgi Yolları'nda yaya güvenliğini artırmak amacıyla kameralı denetim uygulamasını hayata geçirdi. 1 Haziran itibarıyla başlayan uygulama kapsamında, sevgi yollarına giriş yapan motosiklet sürücüleri kameralar aracılığıyla tespit edilerek haklarında cezai işlem uygulanacak.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen çalışma kapsamında sevgi yollarının giriş ve çıkış noktalarına toplam 35 adet yüksek çözünürlüklü kamera yerleştirildi. Sistem sayesinde bölge 7 gün 24 saat kesintisiz olarak takip edilirken, yayaların güvenliğini tehlikeye atan motosiklet girişleri anlık olarak kayıt altına alınacak.

Büyükşehir Belediyesi tarafından sürücülerin önceden bilgilendirilmesinin ardından uygulama resmen devreye alınırken, 1 Haziran tarihinden itibaren sevgi yollarına giriş yaptığı belirlenen motosiklet sürücüleri hakkında ilgili mevzuat kapsamında cezai işlem uygulanmaya başlandı.

Yetkililer, uygulamanın temel amacının ceza kesmek olmadığını, yayalara ayrılmış alanların amacına uygun kullanılmasını sağlamak ve vatandaşların güvenliğini artırmak olduğunu vurguladı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, sevgi yollarının vatandaşların rahat ve güvenli şekilde yürüyebileceği alanlar olarak planlandığını belirterek özellikle yaşlılar, çocuklar ve engelli bireylerin güvenliği açısından sürücülerin kurallara hassasiyet göstermesi gerektiğini ifade etti.

Kent genelinde yaya öncelikli ulaşım anlayışını güçlendirmeyi hedefleyen Manisa Büyükşehir Belediyesi, yeni kameralı denetim sistemiyle hem kural ihlallerinin önüne geçmeyi hem de vatandaşların sevgi yollarını daha güvenli şekilde kullanmalarını amaçlıyor. - MANİSA