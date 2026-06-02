Kameraya yakalanan motosikletlilere ceza yağacak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kameraya yakalanan motosikletlilere ceza yağacak

Kameraya yakalanan motosikletlilere ceza yağacak
02.06.2026 12:42  Güncelleme: 12:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa Büyükşehir Belediyesi, yaya güvenliği için Sevgi Yolları'nda 35 kameralı denetim sistemi kurdu. 1 Haziran itibarıyla motosiklet sürücülerine cezai işlem uygulanmaya başlandı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, yayaların güvenliğini sağlamak amacıyla Sevgi Yolları'nda kameralı denetim sistemini devreye aldı. 35 kamerayla 7 gün 24 saat izlenecek alanlara giren motosiklet sürücülerine 1 Haziran itibarıyla cezai işlem uygulanmaya başlandı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, kent merkezinde yayaların yoğun olarak kullandığı Sevgi Yolları'nda yaya güvenliğini artırmak amacıyla kameralı denetim uygulamasını hayata geçirdi. 1 Haziran itibarıyla başlayan uygulama kapsamında, sevgi yollarına giriş yapan motosiklet sürücüleri kameralar aracılığıyla tespit edilerek haklarında cezai işlem uygulanacak.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen çalışma kapsamında sevgi yollarının giriş ve çıkış noktalarına toplam 35 adet yüksek çözünürlüklü kamera yerleştirildi. Sistem sayesinde bölge 7 gün 24 saat kesintisiz olarak takip edilirken, yayaların güvenliğini tehlikeye atan motosiklet girişleri anlık olarak kayıt altına alınacak.

Büyükşehir Belediyesi tarafından sürücülerin önceden bilgilendirilmesinin ardından uygulama resmen devreye alınırken, 1 Haziran tarihinden itibaren sevgi yollarına giriş yaptığı belirlenen motosiklet sürücüleri hakkında ilgili mevzuat kapsamında cezai işlem uygulanmaya başlandı.

Yetkililer, uygulamanın temel amacının ceza kesmek olmadığını, yayalara ayrılmış alanların amacına uygun kullanılmasını sağlamak ve vatandaşların güvenliğini artırmak olduğunu vurguladı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, sevgi yollarının vatandaşların rahat ve güvenli şekilde yürüyebileceği alanlar olarak planlandığını belirterek özellikle yaşlılar, çocuklar ve engelli bireylerin güvenliği açısından sürücülerin kurallara hassasiyet göstermesi gerektiğini ifade etti.

Kent genelinde yaya öncelikli ulaşım anlayışını güçlendirmeyi hedefleyen Manisa Büyükşehir Belediyesi, yeni kameralı denetim sistemiyle hem kural ihlallerinin önüne geçmeyi hem de vatandaşların sevgi yollarını daha güvenli şekilde kullanmalarını amaçlıyor. - MANİSA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Motosiklet, Teknoloji, Güvenlik, 3. Sayfa, Ulaşım, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kameraya yakalanan motosikletlilere ceza yağacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Altında 8 bin TL için tarih verildi Altında 8 bin TL için tarih verildi
2026 Dünya Kupası alev alacak İşte yeni kurallar 2026 Dünya Kupası alev alacak! İşte yeni kurallar
Gülten’i öldürmeden önce not yazıp çelenk göndermiş Gülten'i öldürmeden önce not yazıp çelenk göndermiş
Cerrahpaşa’da “28 Şubat” Tartışması: Dr. Ersin Ulu’dan dikkat çeken açıklama Cerrahpaşa’da “28 Şubat” Tartışması: Dr. Ersin Ulu’dan dikkat çeken açıklama
Moda devi milyonca müşterinin verisini çaldırdı Acil kodlu uyarı yapıldı Moda devi milyonca müşterinin verisini çaldırdı! Acil kodlu uyarı yapıldı
Transfer bitti denmişti Dortmund’dan Guirassy için açıklama Transfer bitti denmişti! Dortmund'dan Guirassy için açıklama

11:21
Resmen el değiştirdi Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne devredilen Yerebatan Sarnıcı tahliye edildi
Resmen el değiştirdi! Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devredilen Yerebatan Sarnıcı tahliye edildi
11:14
Erdoğan, Trump’ı ikna etti PKK uzantılı İran planı suya düştü
Erdoğan, Trump'ı ikna etti! PKK uzantılı İran planı suya düştü
11:03
9 futbolcu kesik yedi İşte A Milli Takımımızın 2026 Dünya Kupası kadrosu
9 futbolcu kesik yedi! İşte A Milli Takımımızın 2026 Dünya Kupası kadrosu
10:59
CHP’de grup toplantısı öncesi vekillerden kapalı toplantı
CHP'de grup toplantısı öncesi vekillerden kapalı toplantı
10:54
Antalya’daki soruşturma Ankara’ya taşındı Özgür Özel ve 5 CHP’li isim hakkında yetkisizlik kararı
Antalya'daki soruşturma Ankara'ya taşındı! Özgür Özel ve 5 CHP'li isim hakkında yetkisizlik kararı
10:36
Bahçeli: CHP içerisinde kutuplaşma derinleşti, Yargıtay kararını bir an önce vermeli
Bahçeli: CHP içerisinde kutuplaşma derinleşti, Yargıtay kararını bir an önce vermeli
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.06.2026 12:56:11. #7.13#
SON DAKİKA: Kameraya yakalanan motosikletlilere ceza yağacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.