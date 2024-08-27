Manisa'da Şiddetli Yağmur Üzümlere Zarar Verdi - Son Dakika
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Manisa'da Şiddetli Yağmur Üzümlere Zarar Verdi

Manisa\'da Şiddetli Yağmur Üzümlere Zarar Verdi

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde dün gece yağan şiddetli yağmur, sergide kurumaya bırakılan üzümlere zarar verdi. Sel sularına kapılan üzümler sürüklendi ve yaklaşık yüzde 60'ı zarar gördü.

27.08.2024 14:10  Güncelleme: 14:14
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Manisa'nın Alaşehir ilçesinde dün gece yağan şiddetli yağmur sergide kurumaya bırakılan üzümlere zarar verdi.

Dün akşam yağan sağanak yağış Alaşehir'e bağlı Tepeköy, Akkeçili, Piyadeler, Türkmenköy mahallelerinde etkili oldu. Bir anda bastıran önce kısa süreli dolu ardından şiddetli yağmur, derelerde sel oluşmasına ve derelerin taşmasına neden oldu. Karacalar Deresinin taşması sonucu Tepeköy Mahallesi Mezrası'nda bulunan sergi alanında kurumaya bırakılmış sultaniye üzümlere zarar verdi. Üzümler sel sularına kapılarak sürüklendi. Mahalle sakinleri ise çaresiz kaldı. Suya kapılan araçlar ise iş makineleri ile kurtarıldı. Alaşehir'de bugün yine sağanak yağışların akşam saatlerinde etkili olması bekleniyor.

Alaşehir Tepeköy Mahallesi Muhtarı Süleyman Tunga İHA muhabirine telefonla yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Dün gece aniden bastıran önce hafif dolu ardından yağmur sonucu Karacalar Deresi taştı. Taşan sular mezrada bulunan yaklaşık 200 dönüm sergi alanını bastı. Üzümler sular altında kaldı. Kurtarma ve sergilerin yanına yaklaşmamız mümkün olmadı. Alaşehir Belediyesi ekipleri dereye müdahale ettiler ama sergilerdeki üzümlerin yaklaşık yüzde 60'ı zarar gördü. Yapacak bir şey yok. Bu Allah'tan gelen bir afat. Kalan üzümlerimizi kurtarmaya çalışacağız. Vatandaşlarımız üzümlerini kurtarmak, çürümesini önlemek için potasa uygulaması yapıyorlar." - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Manisa'da Şiddetli Yağmur Üzümlere Zarar Verdi - Son Dakika

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