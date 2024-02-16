Manisa'da silah kaçakçılığı operasyonunda 9 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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Manisa'da silah kaçakçılığı operasyonunda 9 kişi gözaltına alındı

Manisa\'da silah kaçakçılığı operasyonunda 9 kişi gözaltına alındı

Manisa merkezli düzenlenen operasyonda, silah kaçakçılığı şüphesiyle 14 adreste yapılan aramalarda 9 kişi gözaltına alındı. Operasyonda 8 tabanca, 8 şarjör, 1 av tüfeği ve 90 fişek ele geçirildi.

16.02.2024 18:49  Güncelleme: 18:50
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Manisa merkezli 14 adreste silah kaçakçılığına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, silah kaçakçılığına yönelik Manisa'nın Yunusemre, Şehzadeler, Salihli, Saruhanlı ilçeleri ile İstanbul Pendik ilçesinde belirlenen toplam 14 adreste gerçekleştirilen operasyonda 9 şüpheli yakalandı. Şüpheli şahıslarla birlikte 8 adet tabanca, 8 adet şarjör, 1 adet av tüfeği ve 90 adet fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan 9 şüpheli şahıstan biri tutuklandı. - MANİSA

Kaynak: İHA

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