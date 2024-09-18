Manisa'da suçlu kovalamacada yakalandı - Son Dakika
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Manisa'da suçlu kovalamacada yakalandı

Manisa\'da suçlu kovalamacada yakalandı

29 suç kaydı olan 27 yaşındaki şahıs, Manisa'da yakalanarak tutuklandı.

18.09.2024 10:55
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Manisa'da emniyet ekipleri 29 ayrı suç kaydından 43 yıl 8 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahsı kovalamaca sonucu yakaladı. 27 yaşındaki genç emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ve Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği görevlilerince yapılan çalışmalarda, 'Bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık', 'Herkesin girebileceği bir yerde bırakılmakla birlikte kilitlenmek suretiyle hırsızlık', 'Adet gereği açıkta bırakılmış eşya hakkında hırsızlık', 'Konut dokunulmazlığını ihlal', 'İş yeri dokunulmazlığını ihlal', 'Mala zarar verme' ve 'Hükümlü veya tutuklunun kaçması' suçlarından 29 ayrı yakalama emriyle hakkında kesinleşmiş 43 yıl 8 ay 25 gün hapis cezası ile aranan, 'Evden hırsızlık' olayının şüphelisi, S.D. (27), kovalamaca neticesinde yakalanarak gözaltına alındı. S.D. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. - MANİSA

Kaynak: İHA

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