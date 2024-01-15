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Manisa'da trafik denetimi: 13 aranan şahıs yakalandı - Son Dakika
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Manisa'da trafik denetimi: 13 aranan şahıs yakalandı

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Manisa Güven Huzur Uygulaması'nda trafik kurallarına uymayan sürücülere cezai işlem uygulanırken, hakkında yakalama kararı olan şahıslar da gözaltına alındı. Uygulama kapsamında 4 bin 72 şahıs sorgulandı, 13 aranan şahıs yakalandı. Ayrıca, bin 682 araç denetlendi ve 154 araç sürücüsüne para cezası uygulandı.

Manisa\'da trafik denetimi: 13 aranan şahıs yakalandı
15.01.2024 - 10:37,  Güncelleme: 10:39
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Manisa İl Emniyet Müdürlüğü tarafından il genelinde düzenlenen "Manisa Güven Huzur Uygumalası"nda trafik kurallarına uymayan sürücülere cezai işlem uygulanırken hakkında yakalama kararı olan şahıslar da gözaltına alındı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı 94 ekip 339 personelin katılımıyla "Manisa Güven Huzur Uygulaması" yapıldı. İl genelinde yapılan uygulamada 4 bin 72 şahıs sorgulandı, 13 aranan şahıs yakalandı. Bin 682 aracın denetlendiği uygulamada 154 araç sürücüsüne 339 bin 581 TL para cezası uygulandı, 6 araç trafikten men edildi, 25 motosiklet denetlendi, 2 motosiklet sürücüsüne 951 TL para cezası uygulandı. Denetimlerde 175 umuma açık istirahat ve eğlence yeri, 59 park ve bahçe, 35 metruk bina ve çevresi, 7 otogar ve tren garı kontrol edilirken 2 iş yerinde kapalı alanda tütün mamülleri tüketildiği tespit edilerek tutanak tanzim edildi, 1 iş yerinde canlı müzik belgesi olmadığı tespit edilerek tutanak tanzim edilirken 5 şahsa da adli/idari işlem yapıldı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğünce Manisa halkının huzur ve güvenliği için suç ve suçlularla mücadelenin devam edeceği belirtildi. - MANİSA

Kaynak: İHA
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