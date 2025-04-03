Manisa'da Trafik Denetimleri Aralıksız Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Manisa'da Trafik Denetimleri Aralıksız Devam Ediyor

Manisa\'da Trafik Denetimleri Aralıksız Devam Ediyor

Manisa'da Ramazan Bayramı süresince Trafik Timleri, güvenli sürüş için denetim yapıyor.

03.04.2025 20:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ramazan Bayramı dolayısıyla verilen 9 günlük bayram tatilinde sürücülerin ve vatandaşların olumsuz bir durumla karşılaşmaması için Manisa İl Jandarma Komutanlığına bağlı Trafik Timlerinin denetimleri aralıksız devam ediyor.

Manisa İl Jandarma Komutanlığına bağlı Trafik Timleri, bayram tatili süresince trafik denetimlerine devam ediyor.

Trafik Timleri tarafından, vatandaşların araç sürerken dikkat edeceği başta aşırı hız, emniyet kemeri kullanımı ve hatalı sollama konuları olmak üzere diğer güvenli sürüş hususları hatırlatılırken, 'Bir kural bir ömür, yolun sonu bayram' mottosu kapsamında bilgilendirmeler yapılıyor.

Trafik Jandarmalarının Ramazan Bayramı tatili süresince 7/24 denetim ve kontrollerine devam edeceği bildirildi. - MANİSA

Kaynak: İHA

Ramazan Bayramı, Jandarma, Güvenlik, 3-sayfa, trafik, manisa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Manisa'da Trafik Denetimleri Aralıksız Devam Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Okan Buruk’un burnunu sıkan Jose Mourinho kaç maç ceza alır İşte yanıtı Okan Buruk'un burnunu sıkan Jose Mourinho kaç maç ceza alır? İşte yanıtı
Aybüke Pusat’ın sevgilisi de TRT dizisinden çıkarıldı Aybüke Pusat'ın sevgilisi de TRT dizisinden çıkarıldı
İbrahim Hatipoğlu’ndan Acun Ilıcalı’ya meydan okuma: İstediğin kadar konuş İbrahim Hatipoğlu'ndan Acun Ilıcalı'ya meydan okuma: İstediğin kadar konuş
2 Nisan alışverişleri için ilk veriler geldi 2 Nisan alışverişleri için ilk veriler geldi
Teğmen Ebru’dan itiraz dilekçesi: Devletime yakışır bir Harbiyeliyim, disiplinsizlik yapmam Teğmen Ebru'dan itiraz dilekçesi: Devletime yakışır bir Harbiyeliyim, disiplinsizlik yapmam
Kadını sokak ortasında önce taciz sonra darp ettiler Kadını sokak ortasında önce taciz sonra darp ettiler
Herkes onu konuşuyor Mourinho’nun Okan Buruk’a hareketi dünya basınında Herkes onu konuşuyor! Mourinho'nun Okan Buruk'a hareketi dünya basınında
Altın fiyatları uçuşa geçti Altın fiyatları uçuşa geçti
Trump’ın gümrük vergileri ABD’ye pahalıya patladı Borsadaki 1 günlük kayıp öyle böyle değil Trump'ın gümrük vergileri ABD'ye pahalıya patladı! Borsadaki 1 günlük kayıp öyle böyle değil!
İlk “boykot“ anketinde Özgür Özel’e soğuk duş Çıkan sonuçlar dikkat çekici İlk "boykot" anketinde Özgür Özel'e soğuk duş! Çıkan sonuçlar dikkat çekici
Jose Mourinho ile Okan Buruk’un derbiye damga vuran olaydan önce ne konuştukları ortaya çıktı Jose Mourinho ile Okan Buruk'un derbiye damga vuran olaydan önce ne konuştukları ortaya çıktı

20:26 Trump’ın gümrük vergileri ABD’ye pahalıya patladı Borsadaki 1 günlük kayıp öyle böyle değil Trump'ın gümrük vergileri ABD'ye pahalıya patladı! Borsadaki 1 günlük kayıp öyle böyle değil!
19:14 İlk “boykot“ anketinde Özgür Özel’e soğuk duş Çıkan sonuçlar dikkat çekici İlk "boykot" anketinde Özgür Özel'e soğuk duş! Çıkan sonuçlar dikkat çekici
17:47 Jose Mourinho ile Okan Buruk’un derbiye damga vuran olaydan önce ne konuştukları ortaya çıktı Jose Mourinho ile Okan Buruk'un derbiye damga vuran olaydan önce ne konuştukları ortaya çıktı
17:21 Boykot soruşturmasında aralarında Cem Yiğit Üzümoğlu’nun da olduğu 11 kişi serbest Boykot soruşturmasında aralarında Cem Yiğit Üzümoğlu'nun da olduğu 11 kişi serbest
16:56 Bahçeli’den boykot çağrılarına ilk tepki: Bedeli ödetilecek Bahçeli'den boykot çağrılarına ilk tepki: Bedeli ödetilecek
08:32 Hafzanur Sancaktutan’dan dudak uçuklatan dev anlaşma Hafzanur Sancaktutan'dan dudak uçuklatan dev anlaşma
08:29 Jose Mourinho gönderilecek iddiası: Kadro dışı veya hoca değişikliği bekliyorum Jose Mourinho gönderilecek iddiası: Kadro dışı veya hoca değişikliği bekliyorum
08:26 Altın fiyatları uçuşa geçti Altın fiyatları uçuşa geçti
08:21 Herkes onu konuşuyor Mourinho’nun Okan Buruk’a hareketi dünya basınında Herkes onu konuşuyor! Mourinho'nun Okan Buruk'a hareketi dünya basınında
08:19 Kadını sokak ortasında önce taciz sonra darp ettiler Kadını sokak ortasında önce taciz sonra darp ettiler
08:18 Teğmen Ebru’dan itiraz dilekçesi: Devletime yakışır bir Harbiyeliyim, disiplinsizlik yapmam Teğmen Ebru'dan itiraz dilekçesi: Devletime yakışır bir Harbiyeliyim, disiplinsizlik yapmam
08:16 2 Nisan alışverişleri için ilk veriler geldi 2 Nisan alışverişleri için ilk veriler geldi
08:06 İbrahim Hatipoğlu’ndan Acun Ilıcalı’ya meydan okuma: İstediğin kadar konuş İbrahim Hatipoğlu'ndan Acun Ilıcalı'ya meydan okuma: İstediğin kadar konuş
07:56 Aybüke Pusat’ın sevgilisi de TRT dizisinden çıkarıldı Aybüke Pusat'ın sevgilisi de TRT dizisinden çıkarıldı
07:43 Okan Buruk’un burnunu sıkan Jose Mourinho kaç maç ceza alır İşte yanıtı Okan Buruk'un burnunu sıkan Jose Mourinho kaç maç ceza alır? İşte yanıtı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.04.2025 21:12:52. #7.12#
SON DAKİKA: Manisa'da Trafik Denetimleri Aralıksız Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement