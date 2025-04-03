Manisa\'da Trafik Denetimleri Aralıksız Devam Ediyor

Ramazan Bayramı dolayısıyla verilen 9 günlük bayram tatilinde sürücülerin ve vatandaşların olumsuz bir durumla karşılaşmaması için Manisa İl Jandarma Komutanlığına bağlı Trafik Timlerinin denetimleri aralıksız devam ediyor.

Manisa İl Jandarma Komutanlığına bağlı Trafik Timleri, bayram tatili süresince trafik denetimlerine devam ediyor.

Trafik Timleri tarafından, vatandaşların araç sürerken dikkat edeceği başta aşırı hız, emniyet kemeri kullanımı ve hatalı sollama konuları olmak üzere diğer güvenli sürüş hususları hatırlatılırken, 'Bir kural bir ömür, yolun sonu bayram' mottosu kapsamında bilgilendirmeler yapılıyor.

Trafik Jandarmalarının Ramazan Bayramı tatili süresince 7/24 denetim ve kontrollerine devam edeceği bildirildi. - MANİSA