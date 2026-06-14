Manisa'da Traktör Devrildi: Sürücü Ağır Yaralandı - Son Dakika
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Manisa'da Traktör Devrildi: Sürücü Ağır Yaralandı

Manisa\'da Traktör Devrildi: Sürücü Ağır Yaralandı
14.06.2026 11:17
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Gördes'te toprak setin çökmesi sonucu traktör devrildi, sürücü ağır yaralandı.

Manisa'nın Gördes ilçesinde tarlayı sürdüğü sırada toprak setin çökmesi sonucu devrilen traktörün altında kalan sürücü ağır yaralandı.

Kaza, Gördes ilçesine bağlı Börez Mahallesi'nde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 51 yaşındaki Ayhan K, 45 R 8572 plakalı traktörü ile tarlada çalıştığı sırada toprak setin çökmesi sonucu traktörün altında kaldı. Kazayı gören mahalle sakinlerinin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ağır yaralı olarak Akhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ayhan K'nın tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı. - MANİSA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Gördes, Manisa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Manisa'da Traktör Devrildi: Sürücü Ağır Yaralandı - Son Dakika

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