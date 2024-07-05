Manisa\'da Uyuşturucu Operasyonları: 1824 Şüpheli Yakalandı, 241 Kişi Tutuklandı

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Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 1 Ocak-30 Haziran tarihleri arasında yapılan uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 1824 şüpheli şahıstan 241'inin tutuklandığı açıklandı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Akhisar, Salihli, Soma ve Turgutlu Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliklerince il genelinde uyuşturucu madde ticareti yapan, aracılık eden, nakleden ve bulunduran şahısların deşifresine yönelik 01 Ocak - 30 Haziran 2024 tarihleri arasında yapılan çalışmalarda 1.824 şüpheli şahsın yakalandığı, 241 şüpheli şahsın ise tutuklandığı bildirildi.

Yine yapılan operasyonlar kapsamında; 1 milyon 620 bin 19 adet sentetik ecza hapı, 13 bin 168 adet ectasy hap, 6 bin 368 gram esrar maddesi, 3 bin 502 gram skunk maddesi, 3 bin 23 gram metamfetamin maddesi, 1.391 gram bonzai maddesi, 276 gram eroin maddesi, 274 kök Hint keneviri bitkisi, 74 gram kokain maddesi, 27 adet ruhsatsız tabanca, 13 adet ruhsatsız tüfek, 572 adet fişek, 31 adet Hassas terazi, 92 bin 550 TL uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildiği açıklandı. - MANİSA