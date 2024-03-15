Manisa'da uyuşturucu operasyonunda 11 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Manisa'da uyuşturucu operasyonunda 11 şüpheli tutuklandı

Manisa\'da uyuşturucu operasyonunda 11 şüpheli tutuklandı

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 11 şüpheli tutuklandı. Operasyonda bin 36 adet sentetik ecza, 204,83 gram metamfetamin, 27 bin 11 gram esrar ve 1.40 gram bonzai ele geçirildi.

15.03.2024 21:47  Güncelleme: 21:49
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Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonda gözaltına alınan 11 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Akhisar, Alaşehir, Turgutlu ve il merkezinde "Uyuşturucu Madde Ticareti" yapan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda bin 36 adet sentetik ecza, 204,83 gram metamfetamin maddesi, 27 bin 11 gram esrar maddesi, 1.40 gram bonzai maddesi, 2 adet hassas terazi ele geçirildi. Operasyonlar kapsamında yakalanarak gözaltına alınan şüphelilerden O.Y. (23), M.B.A. (23), İ.B. (48), D.C. (34), S.K. (27), K.E. (38), M.E. (40), S.K. (31), B.Y. (23), C.Ö. (22), H.E. (28) olmak üzere 11 şahıs çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Manisa'da uyuşturucu operasyonunda 11 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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