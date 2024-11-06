Manisa'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama - Son Dakika
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Manisa'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama

Manisa\'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama

Şehzadeler'de yapılan operasyonlarda 3 bin 770 sentetik hap ve 20 bin TL ele geçirildi.

06.11.2024 15:01
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Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde jandarma ekipleri tarafından son bir hafta içinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında yapılan operasyonlarda gözaltına alınan 2 şüpheli şahıs çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Uyuşturucu ile mücadelesine aralıksız devam eden Şehzadeler İlçe Jandarma Komutanlığı Asayiş timleri tarafından son bir hafta içerisinde icra edilen operasyonlarda toplam 3 bin 770 adet sentetik hap ile uyuşturucu ticaretinden kazanıldığı değerlendirilen 20 bin 860 TL ele geçirildi. Yapılan operasyonlarda, uyuşturucu ticareti ile uğraştığı belirlenen 2 şüpheli şahıs çıkartıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Manisa'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama - Son Dakika

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