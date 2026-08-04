Manisa\'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Tutuklama

Manisa İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin son üç günde düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında binlerce sentetik hap ele geçirilirken, yakalanan 3 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı ve bağlı birliklerince saha çalışmaları ve analiz faaliyetleri doğrultusunda Şehzadeler İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 2 Ağustos tarihinde Şehzadeler ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda İ.K. isimli şahsın üzerinde 1 bin 564 adet sentetik hap ele geçirildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 3 Ağustos tarihinde K.K. isimli şahsın ikametinde yapılan aramada ise 2 bin 830 adet sentetik ecza hap bulundu.

Aynı gün Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri tarafından A.K. isimli şahsın üzerinde ve gösterdiği noktalarda yapılan aramalarda da uyuşturucu madde ele geçirildi.

Operasyonlarda yakalanan 3 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.