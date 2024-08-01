Manisa\'da Uyuşturucu Operasyonu: Bir Kişi Tutuklandı

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Manisa'nın Akhisar ilçesinde Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından gerçekleştirilen operasyonda uyuşturucu sattığı belirlenen bir kişi tutuklanırken çok sayıda uyuşturucu maddeye de el konuldu.

Manisa'nın Akhisar ilçesinde Akhisar İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT timlerince uyuşturucu sattığı belirlenen bir kişi takibe alındı. Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen JASAT timleri, S.G. (17) isimli şüphelinin evine operasyon düzenledi. Operasyonda 253 adet extacy hap ve 19 adet sentetik ecza hap ele geçirilirken şüpheli S.G. hakkında "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama" suçundan adli işlem başlatıldı.

Adliyeye sevk edilen S.G., Akhisar Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak Akhisar T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi. - MANİSA