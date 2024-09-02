Manisa'da Uyuşturucu Operasyonu: Bir Kişi Tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Manisa'da Uyuşturucu Operasyonu: Bir Kişi Tutuklandı

Manisa\'da Uyuşturucu Operasyonu: Bir Kişi Tutuklandı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde yapılan sokak çalışmaları sonucunda N.E. isimli bir şahsın ikametinde uyuşturucu madde ve suç geliri ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıs, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

02.09.2024 16:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde Manisa Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Alaşehir Büro Amirliği ekiplerince yapılan sokak çalışmaları kapsamında bir şahsın ikametinde yapılan aramada çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıs sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Manisa Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Alaşehir Büro Amirliği ekiplerince yapılan sokak çalışmaları kapsamında Barış Mahallesinde N.E. (33) isimli şahsın yapılan ikamet aramasında 1 adet 12x8 cm, 1 adet 2.5x2 cm, 1 adet 0.5x0.5 cm ve 5 adet 0.1x1 cm olmak üzere toplan 8 parça halinde turuncu renkli sentetik kannobinoid maddesi emdirilmiş peçete (473 içimlik), 2.95 gram, 0.43 gram, 0.34 gram olmak üzere 3 parça metamfetamin maddesi, 70 adet 150 mg sentetik ecza hapı, 2 adet 300 mg sentetik ecza hapı, 3 adet sentetik ecza hapı olmak üzere toplam 75 sentetik ecza hapı ile suç geliri olduğu tespit edilen 47 bin 650 TL para ele geçirildi. N.E. isimli şahıs emniyetteki sorgusundan sonra çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. - MANİSA

Kaynak: İHA

Alaşehir, Güvenlik, 3-sayfa, Güncel, manisa, Güvenlik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Manisa'da Uyuşturucu Operasyonu: Bir Kişi Tutuklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:20 Narin Güran’ın babasının amcasının evi ve arabasında arama yapıldı Narin Güran'ın babasının amcasının evi ve arabasında arama yapıldı
16:01 Fenerbahçe, Merih Demiral İçin Al-Ahli ile Temasa Geçti Fenerbahçe, Merih Demiral İçin Al-Ahli ile Temasa Geçti
15:22 Mezuniyet Töreninde Slogan Atan Teğmenler Hakkında İdari Tahkikat İddiası Mezuniyet Töreninde Slogan Atan Teğmenler Hakkında İdari Tahkikat İddiası
12:56 Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Kasım Gülpınar, Yeniden Refah Partisi’nden İstifa Etti Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Kasım Gülpınar, Yeniden Refah Partisi'nden İstifa Etti
11:26 13 gündür kayıp olan Narin’in amcası tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi 13 gündür kayıp olan Narin'in amcası tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi
09:54 Hindistan’da Şiddetli Yağışlar: 20 Kişi Hayatını Kaybetti Hindistan'da Şiddetli Yağışlar: 20 Kişi Hayatını Kaybetti
09:48 Immobile-Manaj pozisyonunu canlandıran Ahmet Çakar, Ertem Şener’e tokat attı Immobile-Manaj pozisyonunu canlandıran Ahmet Çakar, Ertem Şener'e tokat attı
09:47 AK Partili ismin çıkışı milyonları heyecanlandırdı Emekli maaşları için yeni sistem önerisi AK Partili ismin çıkışı milyonları heyecanlandırdı! Emekli maaşları için yeni sistem önerisi
09:25 Geceye damga vurmuştu Ünlü hakem ve yorumcular Immobile-Manaj pozisyonu için ne dedi Geceye damga vurmuştu! Ünlü hakem ve yorumcular Immobile-Manaj pozisyonu için ne dedi?
09:04 Küresel kriz onları da vurdu 50 yıllık inşaat devi iflasın eşiğinde Küresel kriz onları da vurdu! 50 yıllık inşaat devi iflasın eşiğinde
08:29 Narin’in gözaltındaki amcasını Ankara’dan gelen özel ekip sorguluyor Narin'in gözaltındaki amcasını Ankara'dan gelen özel ekip sorguluyor
07:48 Güzel oyuncu Sıla Türkoğlu, yeni sevgilisiyle görüntülendi Güzel oyuncu Sıla Türkoğlu, yeni sevgilisiyle görüntülendi
03:41 İnegöl’de 12 yerinden bıçaklanan genç hayatını kaybetti İnegöl'de 12 yerinden bıçaklanan genç hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.09.2024 17:44:23. #1.11#
SON DAKİKA: Manisa'da Uyuşturucu Operasyonu: Bir Kişi Tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement